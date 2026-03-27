Врач рассказала, когда заноза может довести до больницы

В большинстве случаев занозу можно удалить дома, но при глубоком повреждении и воспалении лучше обратиться к врачу, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«В большинстве случаев занозу можно удалить самостоятельно, если она расположена поверхностно, видна невооруженным глазом и вокруг нее нет признаков воспаления. Однако обращение в поликлинику или в травмпункт необходимо, если заноза глубоко засела, ее конец не виден, она находится в области лица, глаз или шеи, а также если человек страдает сахарным диабетом или иммунодефицитом — при этих заболеваниях даже мелкие повреждения заживают с трудом и склонны к нагноению», — сказала Уланкина.

Она отметила, что врач также понадобится, если после самостоятельного извлечения сохраняется боль, покраснение или повышается температура, а также есть вероятность заражения столбняком.

«Для удаления занозы потребуются тонкий пинцет с ровными кончиками и игла (предпочтительнее стерильная от шприца). Перед процедурой инструменты нужно прокипятить или обработать медицинским спиртом. Иглой аккуратно приподнимают верхний слой кожи над занозой, освобождая кончик инородного тела, после чего захватывают его пинцетом под тем же углом, под которым заноза вошла, и плавно вытягивают. Если заноза очень мелкая, можно использовать клейкую ленту или пластырь: многократно прикладывая и снимая его, удается извлечь мелкие частицы», — рассказала врач.

Уланкина уточнила, что главный признак того, что заноза удалена полностью, — исчезновение боли при надавливании. Если после извлечения в ранке все еще что-то чувствуется, припухлость не спадает или сохраняется локальная болезненность, возможно, остался фрагмент. В таком случае нужно обратиться к врачу.

«После удаления ранку обязательно промывают большим количеством проточной воды с мылом, затем обрабатывают хлоргексидином или перекисью водорода (она помогает механически вымыть остатки загрязнений) и накладывают стерильную повязку. Если заноза сидела в пальцах рук, в течение суток стоит избегать работ с землей и водой», — предупредила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.