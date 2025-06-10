Врач рассказала, какой состав должен быть у безопасного мороженого

Врач: в мороженом должны быть натуральные ингредиенты и безопасные стабилизаторы

Перед покупкой мороженого важно изучить его состав, обращая внимание на натуральные ингредиенты и безопасные стабилизаторы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Прежде всего нужно внимательно прочитать состав продукта на упаковке. В идеале он должен быть максимально простым: цельное или сухое молоко, сливочное масло, сливки, небольшое количество сахара, натуральные ароматизаторы (ваниль, какао, фруктовые пюре), стабилизаторы (желатин, агар-агар, пектин, камедь рожкового дерева)», — сказала Кашух.

Она добавила, что искусственные красители могут спровоцировать аллергическую реакцию. Чтобы снизить риск ее развития, лучше выбирать десерт с натуральными красителями, такими как свекольный сок или аннато.

«Также стоит выбирать мороженое, в котором минимум Е-добавок и стабилизаторов: желатин, агар-агар, пектин и камедь рожкового дерева считаются более безопасными. При покупке стоит обратить внимание на текстуру мороженого», — отметила врач.

Кашух уточнила, она должна быть однородной, без крупинок и комочков льда. Важный момент и процент жирности. Оптимальный вариант — это среднее содержание жира, от 8 до 12%.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Именно в эту дату в 1786 году началась массовая продажа этой сладости. Официального статуса праздник не имеет, но его обожают миллионы людей по всему миру. В России этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II.