Родственник двух девочек 13 и 15 лет записал видеообращение, в котором рассказал, как его племянниц насиловали около 20 мужчин. Их прижигали сигаретами, спаивали и заставляли заниматься проституцией, сообщает канал «Qumash / Новости Казахстана».

Ситуация произошла летом этого года в Балхаше. По словам мужчины, около 20 неизвестных парней издевались над девочками, избивали, тушили о них сигареты, спаивали, в алкоголь добавляли одурманивающие препараты, заставляли заниматься сексом.

Дядя также рассказал, что школьниц на машинах возили в арендованные квартиры, а за попытку пожаловать родным им угрожали. Преступники заявляли жертвам, что сольют интимные фото и видео.

Семья предала ситуацию огласке, так как боится, что виновные могут избежать наказания. Шестерых преступников уже задержали и поместили под стражу. Полиция Карагандинской области возбудила уголовное дело.

«Установлено, что противоправные действия совершались в разное время и в разных местах. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания», — заявили в полиции.

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