Врач рассказала, каких деревьев надо опасаться аллергикам весной

Врач: люди с аллергией на пыльцу березы могут реагировать на орехи и мед

В средней полосе России существует три основных периода цветения, во время которых чаще всего проявляются симптомы поллиноза, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Весной аллергические реакции вызывают пыльца деревьев — ольхи, березы, орешника, дуба и ясеня. В начале лета активными аллергенами становятся злаковые травы — тимофеевка, ежа, овсяница. В конце лета и начале осени пик аллергии связан с пылением сорняков — полыни и крапивы», — пояснила специалист.

Она добавила, что у пациентов с поллинозом может наблюдаться так называемая перекрестная аллергия.

«Например, люди с аллергией на пыльцу березы могут испытывать реакции на орехи, мед, свежие овощи и фрукты из-за схожести белков в этих продуктах с аллергенами растений. Проявления поллиноза могут возникать не только в сезон цветения, но и при употреблении в пищу продуктов с растительными антигенами. Это объясняет, почему аллергики могут испытывать симптомы круглый год», — заключила гастроэнтеролог.