Врач рассказала, какие первые симптомы интоксикации должны насторожить за столом

Новый год — светлый праздник, когда родные и близкие собираются за одним столом, поздравляют друг друга и дарят подарки. Однако к новогоднему столу следует быть внимательнее, чтобы не омрачить торжество пищевым отравлением. О том, какие симптомы должны насторожить, как избежать отравления, и как правильно действовать в таком случае, РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Она отметила, что первые симптомы пищевой интоксикации, которые возникают через 2-3 часа после употребления некачественного продукта — это боль в животе, тошнота, рвота, усиленное газообразование, вздутие, диарея.

Во избежание пищевого отравления руководствуйтесь следующими правилами:

— вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком перед употреблением пищи;

— тщательно оцените срок годности продукта, просроченные продукты к еде не пригодны;

— не храните скоропортящиеся продукты вне холодильника дольше двух часов;

— не употребляйте плохо прожаренные продукты, термическая обработка пищи (поджаривание, тушение, запекание) исключительно при температуре 80-100°С.

«В случае пищевого отравления пейте больше воды или других прозрачных жидкостей (чай, компот) не менее 2-3 литров, используйте энтеросорбенты, чтобы вывести патогенные токсины, для купирования болевого синдрома примите спазмолитки, для нормализации моторики органов желудочно-кишечного тракта воспользуйтесь прокинетиками», — посоветовала врач.