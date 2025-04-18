Врач рассказала, какие красители для яиц опасны отравлениями

Для окрашивания пасхальных яиц многие используют вместо старых «бабушкиных» методов — луковой шелухи, свеклы или куркумы — промышленные красители. Врач-инфекционист Марият Мухина рассказала, чем они могут быть опасны, сообщает Life.ru .

Медик отметила, что до Пасхи яйца обычно хранятся трое суток, начиная с Чистого четверга, и за это время вредные вещества могут проникнуть через скорлупу.

По словам врача, для пищевых продуктов нельзя использовать химические красители — анилиновые, вещества для тканей и пластика. Они токсичны и могут вызвать серьезное отравление.

Еще опаснее для здоровья золочение яиц красками для металла, икон, поталью — это может вызвать тяжелые отравления, вплоть до почечной и печеночной недостаточности, предупредила Мухина.

Она посоветовала применять натуральные народные красители, такие как отвар луковой шелухи, свеклы или шпината.