Врач рассказала, как заготовить фрукты и овощи и сохранить максимум пользы

Сейчас можно применять щадящие методы переработки урожая, которые помогают сохранить продукты максимально натуральными. Например, можно сделать фруктовые чипсы или овощную пастилу. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Свежие плоды богаты клетчаткой, олигосахаридами, пектинами, которые помогают восстанавливать микрофлору кишечника и снижать уровень сахара в крови. За счет природных красителей и полифенолов они оказывают выраженный оздоравливающий эффект на сосуды.

Традиционные способы заготовок — варенье и компоты — сохраняют лишь часть полезных веществ, но добавленный сахар делает их далеко не самыми здоровыми блюдами. То же самое можно сказать и о привычных овощных консервациях: мариновании в уксусном рассоле или заготовках в масляных маринадах. Они вкусные, но избыток соли, кислоты или масла сводит на нет пользу самих овощей.

Фруктовые чипсы и пастила

«Сейчас можно применять щадящие методы переработки урожая, которые помогают сохранить продукты максимально натуральными. Современная техника позволяет высушивать их с минимальными потерями. Так получаются натуральные перекусы — фруктовые чипсы, или фрипсы, из яблок, груш, цитрусовых и других фруктов, нарезанных кружочками. Фрукты и ягоды также можно превращать в пастилу: их моют, нарезают, измельчают в пюре, при желании добавляют специи, семена или орехи, выкладывают ровным слоем на противень и сушат в дегидраторе или в духовке при открытой дверце и температуре 70–80 до мягкой, слегка тянущейся консистенции. Готовую пастилу нарезают и хранят в сухом месте», — сказала Сережина.

Овощную пастилу готовят аналогично. Овощи, например помидоры, морковь, кабачки или тыкву, моют, очищают, нарезают и измельчают в пюре, затем выкладывают ровным слоем на противень и сушат при низкой температуре до нужной консистенции. Готовую пастилу нарезают и хранят в сухом месте — получится вкусная и полезная добавка к блюдам. Томатная пастила, например, содержит ликопин, который является онкопротектором и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем свежие плоды.

«Подобным образом можно приготовить овощные чипсы: из моркови, свеклы, кабачка, тыквы. Их сушат дольками или полосками. Кроме того, можно высушить зелень, овощи и пряные коренья, а затем перемолоть их в кофемолке. Получится ароматная „мука“, которая придает вкус выпечке или горячим блюдам — супам и соусам», — добавила врач.

Сушеные травы и ягоды

Кроме зелени, полезно заготавливать и пряные травы. Сушеный укроп, петрушка, базилик, орегано, мята или тимьян не только сохраняют аромат, но и становятся настоящим концентратом минералов. Например, в высушенной петрушке содержание железа в несколько раз выше, чем в свежей, а сушеные тимьян и орегано богаты кальцием и магнием. Щепотка таких трав в супе или салате превращается в источник ценных микроэлементов, которых часто не хватает в ежедневном рационе.

Сушке прекрасно поддаются клубника, клюква, вишня, черноплодная рябина и другие ягоды. Их можно есть как конфеты, добавлять в чай, замачивать для морсов или превращать в пастилу. Такой способ позволяет надолго сохранить и вкус, и пользу ягод.

Заморозка и ферментация

Замораживание — еще один простой и эффективный метод. Хотя витамин С при этом частично теряется, большинство веществ и пигментов сохраняется. Быстрозамороженные вишня, клубника, черника, голубика или смородина отлично подходят для десертов, украшения блюд и добавки к творогу.

Не только фрукты, но и овощи можно вялить. Томаты, перцы, сливы после завяливания можно хранить, заливая небольшим количеством подогретого масла. Здесь оно используется скорее как способ консервации, а не как основа блюда, поэтому польза овощей сохраняется. Вяленые помидоры легко измельчить и превратить в ароматную приправу.

Еще один полезный вариант заготовки — листья смородины, малины или иван-чая. Их ферментируют: промывают, скручивают, слегка надламывают, чтобы выделился сок, а затем подсушивают. Такой чай не только долго хранится, но и приобретает лечебные свойства, усиливая оздоравливающий эффект.

«Главный принцип современных заготовок — максимально сохранить натуральность продуктов. Чем меньше сахара, соли и маринада используется, тем больше пользы остается в каждом кусочке лета. Такие продукты сохранят здоровье желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника», — добавила Сережина.