Врач рассказала, как правильно выбирать мороженое в супермаркетах

Мороженое является не самым полезным лакомством, а калорийным продуктом с большим количеством ароматизаторов и красителей. Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при выборе мороженого важно обращать внимание на состав.

«В мороженом присутствует молоко, сливки, сахар, могут быть добавлены какао, орешки. Важно, чтобы состав был натуральным. Не должно быть заменителей молочного жира, не должны присутствовать ароматизаторы, красители. Есть компании, которые себя очень хорошо зарекомендовали, они производят именно такого рода продукцию, она может быть чуть дороже, но зато качественная», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Более того, помимо натуральности ингредиентов, важно обращать внимание на калорийность. Пломбир, например, считается качественным, хорошим мороженым без добавок, однако он калорийный из-за жиров. Менее калорийным является молочное мороженое и сорбет, фруктовый лед, но во втором случае есть опасность добавления ароматизаторов и красителей.

В заключение Соломатина рекомендовала обращаться внимание на внешний вид продукта. Мороженое любого качества может пострадать при неправильной доставке и хранении. Если на упаковке замечены подтеки, продукт мятый, это сигнализирует о повторной заморозке продукта, из-за чего возможно развитие патогенов.