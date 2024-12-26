Врач рассказала, как правильно пить шампанское и кому стоит воздержаться от него

Практически любой новогодний стол украшает бутылка шампанского. Несмотря на свою легкость, игристое может быть очень коварным и способно испортить вечер, если не знать несколько простых правил. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Шампанское — популярный праздничный напиток, но его употребление требует осознанного подхода. Любая доза алкоголя наносит организму определенный вред, но в контексте праздника бокал шампанского, то есть примерно 150 мл, считается допустимым и относительно безопасным количеством для большинства взрослых. Важно помнить, что восприимчивость к алкоголю индивидуальна и зависит от активности ферментов печени, таких как алкогольдегидрогеназа.

«Некоторым людям лучше вовсе воздержаться от шампанского. В первую очередь это дети, беременные и кормящие женщины. Также напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, дуоденит или панкреатит, поскольку газированный алкоголь может усугубить воспаление и вызвать дискомфорт», — сказала врач.

Что касается закусок, то шампанское лучше сочетать с легкими блюдами — фруктами, сырами, морепродуктами, соблюдая умеренность. Это не только подчеркнет вкус напитка, но и минимизирует нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Запивать шампанское лучше водой, что поможет поддерживать водный баланс и снизить риск обезвоживания.

«В плане похмелья шампанское не сильно отличается от других напитков, но необходимо помнить, что его газированность ускоряет всасывание алкоголя. Смешивать разные напитки в целом не стоит из-за высокого риска выпить лишнего, но этот фактор только усугубляет эффект и приводит к более тяжелой интоксикации — в некоторых случаях может понадобиться медицинская помощь, особенно если похмелье сопровождается сильным недомоганием или симптомами воспаления поджелудочной железы», — добавила Сережина.

Использовать шампанское для «лечения» после бурного застолья не стоит. Конечно, оно может временно улучшить настроение и общее состояние, но при этом создаст дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Лучше пить много воды, употреблять специальные средства для детоксикации или заварить травяной чай.

«Говоря о традиции пить шампанское с сожженной бумажкой с желанием: сожженная бумага — это уголь, который является природным адсорбентом, и в небольшом количестве он не нанесет вреда организму, поэтому эту новогоднюю традицию можно считать безопасной», — отметила эксперт.