Врач рассказала, как правильно оказать первую помощь при укусе насекомого

Первая помощь при укусах насекомых включает аккуратное удаление жала, если оно осталось в коже. Обычно жало остается после укусов пчел, реже — ос и шершней. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Лучший вариант — обратиться в травмпункт, где специалисты проведут первичную обработку ранки и наложат повязку.

«Разумеется, такая возможность есть не всегда, поэтому при себе в походной аптечке стоит иметь стерильный пинцет на такой случай. После удаления жала рану следует обработать антисептиком, приложить холодный компресс или ткань, смоченную в растворе соды. Рецепт — 1 чайная ложка на стакан воды. Пострадавшему также необходимо пить больше воды», — сказала Сережина.

Вопреки стереотипу, выдавливать яд из места укуса категорически нельзя — в большинстве случаев результатом будет инфицирование раны. Также не рекомендуется прикладывать лед напрямую к коже без защитной ткани, чтобы избежать обморожения.

«Для снижения риска аллергической реакции во время отдыха рекомендуется заранее узнать о наличии аллергии на яд осы, шершня и пчелы — такие исследования можно пройти в лаборатории. Стоит помнить, что восприимчивость к яду насекомых в любом случае будет выше у аллергиков, детей, женщин и людей со сниженным иммунитетом», — добавила врач.

Узнать о наличии аллергии рекомендуется и тем, у кого есть дети — предрасположенность к ней передается по наследству. Шанс особенно высок, если аллергия есть у обоих родителей — вероятность проявления у ребенка в этом случае возрастает вдвое.