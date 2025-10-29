Врач рассказала, как правильно и безопасно промывать нос ребенку

Врач Джапаридзе: детям нужно промывать нос от соплей, чтобы не допустить отита

Необходимо промывать нос от соплей, чтобы не допустить появления отита у ребенка, сообщила РИАМО детский отоларинголог клиники Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

«В первую очередь нужно понять, что если сопли не удалять, они попадут в уши, тем самым вызовут закупорку слуховых труб, что в свою очередь проведет к отиту у ребенка», — объяснила Джапаридзе.

Она подчеркнула, что одним из вариантов промывки является работающий от пылесоса аспиратор. Звучит страшно, но это совершенно не больно. Это безопасный, а главное эффективный метод удаления соплей. Предварительно необходимо забрызгать или закапать изотонический раствор, после чего можно начинать аспирацию.

По словам отоларинголога, если говорить о детях более старшего возраста, то на помощь придут баллонные промывания носа (большим объемом физиологического раствора), но такими методами можно промывать нос лишь при отсутствии отека.

«Для снятия отека можно использовать сосудосуживающие капли/ спреи. Но стоить помнить, что часто их использовать нельзя», — отметила специалист.

По ее словам, губные аспираторы подходят для ежедневной промывки носа грудничкам, но для удаления соплей во время болезни — нет.

Также в последнее время стали использовать промывания носа с помощью шприца. Данный метод действительно эффективный, но стоит помнить, что его нельзя использовать при заложенности носа.

