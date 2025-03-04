Врач рассказала, как похудеть без жестких ограничений в еде

Для безопасного похудения нужно придерживаться сбалансированного питания, контроля порций, увеличения физической активности. Стоит обратить внимание на процесс еды — жевать медленно, наслаждаться вкусом и текстурой пищи, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Важно включать в питание все группы продуктов, то есть фрукты, овощи, белки, злаки и жиры. Употребление разнообразной пищи помогает удовлетворять потребности организма в питательных веществах и избегать переедания. А уменьшение размера порций может помочь снизить калорийность пищи без строгих ограничений», — сказала Тананакина.

Она добавила, что использование меньших тарелок и контроль за размерами порций — эффективные приемы.

«Регулярная физическая активность не только помогает сжигать калории, но и улучшает общее состояние здоровья. Даже такие активности, как прогулки и легкие упражнения, могут быть действенными. Применение принципов, таких как осознанное питание, то есть внимание к тому, что и как вы едите, и поступательное изменение привычек может привести к долгосрочным результатам», — отметила эндокринолог.

Тананакина подчеркнула, что поддержка со стороны специалистов, например, диетологов, тренеров, и участие в группах по снижению веса также могут быть эффективными.

Как похудеть без ограничений?

Без жестких ограничений в еде похудеть можно: нужно снизить потребление калорий, сосредоточиться на качестве пищи, планировать питание.

«Попробуйте снижение потребления калорий через небольшие изменения. Например, замените высококалорийные закуски на более здоровые альтернативы: фрукты, орехи, йогурты. Сосредоточьтесь на качестве пищи: вместо строгого подсчета калорий, старайтесь выбирать более питательные продукты, например, цельнозерновые продукты, нежирные белковые источники и много овощей», — рассказала Тананакина.

Она добавила, что подготовка еды заранее может помочь избежать соблазна быстрого питания. Это также помогает контролировать ингредиенты и размеры порций.

«Обратите внимание на процесс еды — жуйте медленно, наслаждайтесь вкусом и текстурой пищи и обратите внимание на сигналы голода и сытости. Пробуйте добавлять физическую активность. Это не всегда требует интенсивных тренировок. Прогулки, занятия танцами или активные игры могут помочь сжигать калории», — рассказала специалист.

Чем опасны диеты?

Тананакина предупредила, что экстремальные диеты могут иметь ряд негативных последствий для здоровья.

«Ограничение калорий или исключение целых групп продуктов может привести к дефициту витаминов и минералов, что отрицательно скажется на здоровье. Стремительное снижение веса может заставить организм перейти в режим экономии, замедляя метаболизм и усложняя дальнейшую потерю веса. Также экстремальные запреты и ограничения могут привести к проблемам с пищевым поведением и расстройствам, таким как булимия или анорексия», — предостерегла специалист.

Она заключила, что низкое потребление калорий может вызвать усталость, головные боли, снижение концентрации и другие негативные симптомы. Плюс эффект йо-йо: после строгих диет многие люди возвращаются к прежним привычкам, что может привести к быстрому набору веса и более серьезным проблемам со здоровьем.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.