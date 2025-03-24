Врач рассказала, как отличить туберкулез от простуды и бронхита
Симптомы туберкулеза часто напоминают обычную простуду или бронхит, поэтому распознать болезнь на ранних стадиях бывает сложно, сообщила РИАМО врач общей практики, эксперт Лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.
«Туберкулез легких часто начинается с кашля и небольшой температуры — это действительно можно спутать с обычным ОРВИ или бронхитом. Но если температура выше 37,5 °C держится дольше недели, это тревожный сигнал. Также насторожить должны боль в груди при дыхании и смехе, общая слабость и потливость по ночам», — рассказала Боброва.
Она отметила, что длительный кашель — один из главных признаков туберкулеза.
«В отличие от бронхита, при туберкулезе в мокроте может появляться примесь крови. При внелегочной форме симптомы могут затрагивать другие органы: например, при поражении почек может появляться кровь в моче, при поражении костей — боль в спине и суставах», — добавила эксперт.
Боброва подчеркнула, что на ранних стадиях туберкулез протекает бессимптомно, поэтому важно проходить регулярные обследования.
«В России действует система скрининга туберкулеза. У взрослых это регулярная флюорография, а у детей — туберкулиновые пробы (например, реакция Манту). Более точные методы диагностики включают в себя компьютерную томографию, ТВ-фероновый тест и метод Т-SPOT», — пояснила врач.
Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют успешно справиться с заболеванием и избежать тяжелых осложнений, заключила эксперт.
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель этой болезни. По данным ВОЗ, туберкулезными бактериями инфицировано около четверти населения планеты. Каждый день от туберкулеза умирает около 3500 человек.