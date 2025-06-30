Врач рассказала, как отличить сутулость от сколиоза

Врач Демьяновская: сколиоз можно победить только с медпомощью

Сколиоз часто путают с сутулостью, хотя это два разных состояния, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Этот день возник по инициативе ассоциации сколиоза Британии и отмечается с 2013 года.

«Сколиоз — не просто плохая осанка, а боковое искривление позвоночника, которое сопровождается деформацией и боковым поворотом позвонков. Чтобы лучше понять, что это такое, можно представить винтовую лестницу, только вместо ступенек в ней будут позвонки», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что причины сколиоза часто остаются загадкой, особенно у подростков, но известно, что заболевание может быть связано с врожденными дефектами развития, болезнями мышц и нервной системы, травмами.

«Миф о том, что сколиоз есть у каждого второго, — это преувеличение. Действительно, небольшие искривления позвоночника бывают у многих, но клинически значимый сколиоз встречается гораздо реже», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что отличить сколиоз можно по асимметрии плеч, лопаток и ребер — при сутулости такого выраженного перекоса не может быть.

«Еще одно различие состоит в том, что сутулость можно исправить самостоятельно, усилием воли, за исключением стойких деформаций грудного отдела на фоне остеопороза или ДЦП, а сколиоз требует медицинского вмешательства», — заключила специалист.