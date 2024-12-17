Врач рассказала, как минимизировать вред алкогольных напитков на Новый год

Если говорить о том, какие алкогольные напитки меньше вредят организму, то все сводится к их качеству и количеству. Нужно внимательно следить за своим состоянием во время новогоднего застолья, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Самыми безопасными видами алкоголя считаются сухое вино и хорошие крепкие напитки — виски, водка, коньяк, поскольку в них меньше добавок и сахара, который усиливает нагрузку на печень и общее токсическое воздействие. А вот сладкие ликеры и коктейли наносят двойной удар по организму — через алкоголь и через сахар.

Чтобы уменьшить вред, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, не стоит мешать разные виды алкоголя. И дело не в правиле «не понижать градусы» — дело в общем количестве выпитого, которое при смешивании становится крайне трудно отслеживать.

Во-вторых, пить необходимо только на полный желудок и закусывать чем-то легким, например, рыбой, овощами или белковыми блюдами. Если пить на голодный желудок, то алкоголь быстро всасывается, что еще сильнее нагружает печень.

«Особо внимательно нужно относиться к жирной, острой и соленой еде в сочетании с алкоголем. Салаты с майонезом, жареное мясо или сильно перченые и пряные блюда значительно усложняют работу пищеварения, жир создает лишнюю нагрузку на поджелудочную, а острое раздражает слизистую. Солености же задерживают жидкость в организме, что с высокой долей вероятности гарантирует отеки на утро», — сказала Сережина.

Одно из самых главных правил — не забывайте пить воду. Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому лучше чередовать напитки с простой водой. Это поможет снизить риск похмелья и поддержать водный баланс.

«Что касается количества, тут все просто: чем меньше, тем лучше. Один-два бокала вина или их эквивалент — относительно безопасный максимум. Разумеется, в ходе застолья наверняка захочется выпить больше, поэтому внимательно следите за своим самочувствием и растяните запланированную дозу алкоголя на весь вечер, а не употребляйте его быстро. И помните — если переборщить, то даже самый качественный напиток неизбежно нанесет вред», — добавила врач.