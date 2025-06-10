Врач рассказала, что нужно знать о пластырях с витаминами и лекарствами

Введение витаминов и лекарств через кожу с помощью пластырей — не новая, но все еще недостаточно изученная форма терапии. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, как работает трансдермальный метод и насколько он эффективен по сравнению с таблетками или уколами, сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, через кожу действительно можно вводить различные вещества — от обезболивающих до сердечных препаратов. Примером служит случай, когда пациенту со стенокардией наносили нитроглицерин на плечо, снимая боль в сердце. Такой способ подходит людям, которым трудно глотать таблетки, или тем, кто нуждается в постепенном действии препарата.

Однако важно понимать: не все лекарства можно и нужно вводить трансдермально. Пластыри работают медленно, поэтому в ситуациях, требующих быстрой реакции, они не подходят. Выбор формы лечения должен делать врач с учетом конкретной ситуации.

«Пластырь — это не лучше и не хуже таблеток или уколов. Это просто другой способ доставки препарата», — пояснила Чернышова.

Использование витаминных и лечебных пластырей становится все более популярным, но они не должны заменять консультацию специалиста и контролируемое лечение.