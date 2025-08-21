Врач рассказала, чем опасны дачные бассейны и цветущие водоемы

Купание в цветущих водоемах, будь то природные озера, пруды или даже дачные бассейны, может представлять серьезный риск для здоровья. Вода меняет цвет из-за избытка органики и активного размножения цианобактерий, которые при теплой погоде и большом количестве солнечного света выделяют пигменты и токсины. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Опасность микроорганизмов

Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии — микроорганизмы, которые существуют на Земле миллионы лет и приспособились к жизни в самых разных условиях. Они выделяют пигменты и токсины, благодаря чему вода приобретает сине-зеленый оттенок — сигнал, что купаться в ней опасно. Токсины поражают нервную систему, печень, вызывают раздражение кожи и могут быть канцерогенными. Такая вода опасна не только для людей, но и для животных — известны случаи гибели скота после водопоя из цветущих водоемов.

«Если на дачном участке есть бассейн, стоит учитывать, что в его стоячей воде также могут легко развиваться цианобактерии. Если на стенках появляется зеленый налет или вода приобретает сине-зеленый оттенок, купаться в таком бассейне нельзя — нужна обязательная обработка. Часто применяют альгициды — специальные средства на основе хлора или брома, которые препятствуют размножению водорослей. Но если вода уже „зацвела“, просто убить бактерии недостаточно: токсины остаются в воде. В таких случаях лучше полностью сменить воду и затем проводить профилактическую обработку», — сказала врач.

Инфекции в бассейнах

Дачные бассейны подвержены опасности заражения разными инфекциями. Помимо цианобактерий, в воде могут размножаться кишечная палочка, стафилококки, грибки и условно-патогенные микроорганизмы, такие как криптоспоридии, вызывающие диарею. Если бассейн открыт и не защищен, в него попадают листья и растительные остатки, что способствует развитию бактерий и грибков.

В закрытых бассейнах, которые защищены от загрязнений, воду обеззараживают примерно раз в две недели. Открытые конструкции, например надувные или каркасные бассейны, требуют более частой обработки.

«Если бассейн общий и в нем купаются разные люди, существует риск заражения грибковыми инфекциями. Они могут проявляться шелушением и трещинами кожи, появлением гнойных пузырьков, а также изменением цвета ногтей. Чтобы избежать заражения, у каждого должны быть свои полотенца и средства личной гигиены. После посещения чужого бассейна рекомендуется тщательно мыть ноги и проводить профилактическую обработку стоп противогрибковыми средствами», — добавила Сережина.

Кроме бактерий и грибков, существуют и другие угрозы. Среди них — вирусные инфекции, например, аденовирусы, вызывающие конъюнктивиты и респираторные заболевания, а также паразитарные инфекции (лямблии, криптоспоридии), которые могут привести к кишечным расстройствам.

Как правильно очищать бассейны

Для очистки и обеззараживания применяют специальные средства с медью, бромом или хлором. Народные методы — перекись водорода, марганцовка, бриллиантовая зелень — не обеспечивают нужной концентрации для полного уничтожения патогенов.

В больших бассейнах устанавливают насосы и фильтры, которые могут быть дополнены озонаторами — приборами для очистки воды. В маленьких бассейнах такие устройства обычно не используют.

Химикаты, используемые для обеззараживания, тоже могут представлять опасность. После обработки средствами на основе меди или брома нужно сменить воду, поскольку остается риск заражения химикатами и токсинами водорослей.