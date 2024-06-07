Врач рассказала, чем опасно отсутствие одного или нескольких зубов у человека

Отсутствие одного или нескольких зубов у человека может привести к головным болям, повышенной утомляемости, ощущению стрельбы в ухо, щелканью в височно-нижнечелюстном суставе, болям в спине, рассказала РИАМО челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог сети клиник DinStom, кандидат медицинских наук Тамара Овсепян.

Отсутствие зуба нарушает баланс тела

Чтобы понять и объяснить этот вопрос более детально, важно рассмотреть термин «биомеханика тела и его движений». Это сложный и тонкий процесс, в котором взаимосвязаны различные системы: опорно-двигательный аппарат, положение стоп, мышцы шеи, жевательные мышцы и зубочелюстная система.

Когда один из элементов этой системы выходит из строя — будь то неправильная осанка, спортивная травма или неправильный прикус — остальные системы начинают компенсировать дисбаланс, чтобы поддерживать ось движения тела.

«Отсутствие одного или нескольких зубов нарушает этот хрупкий баланс и усугубляет существующие проблемы. Возможными последствиями могут быть головные боли, ощущение стрельбы в ухо, щелканье в височно-нижнечелюстном суставе, боли в спине или повышенная утомляемость», — перечислила Овсепян.

Изменения во внешности

По ее словам, изменение мышечного баланса приводит к изменениям в костной опоре и кровоснабжении в этой области. В результате в месте отсутствующего зуба происходит атрофия костной и мягких тканей, мышцы с этой стороны становятся пассивными и вялыми, а на противоположной стороне возникает гипертонус.

«Если отсутствуют жевательные зубы с обеих сторон, это меняет нижнюю треть лица, которая приобретает «старческий» вид с втянутыми чертами, опущенными уголками рта и усиленными носогубными складками. В протоколы ведущих пластических хирургов входит обязательное восстановление высоты нижней трети лица с помощью протезирования зубов и восстановления окклюзионных контактов», — рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что возвращение молодости лицу не ограничивается лишь подтяжкой обвисших тканей — необходима костная опора. Это задача ортогнатической хирургии, правильного прикуса и высоты лица, и все это начинается с зубов.

Внутренние изменения

Баланс в зубочелюстной системе очень хрупок. Отсутствие зубов может привести к гиперфункции жевательных мышц и увеличению нагрузки на оставшиеся здоровые зубы.

«Соседние зубы начинают смещаться, пытаясь заполнить образовавшийся пробел — это явление известно как синдром Попова-Гадона. Простым языком — «свято место пусто не бывает». Во время диагностики мы проводим тесты, чтобы выявить зубы, наиболее подверженные гиперфункции и стираемости», — отметила хирург.

Это могут быть как боковые зубы с противоположной стороны, так и передние, если пациент изменил паттерн жевания и научился кусать и жевать передними зубами из-за длительного отсутствия задних.

Пациенты часто обращаются к стоматологу из-за стираемости передних зубов, желая улучшить эстетику своей улыбки. Однако решение проблемы не заключается в установке виниров или выполнении красивых реставраций.

«Прежде всего необходимо восстановить функцию и здоровье челюстно-лицевой области, и только после этого можно заниматься эстетикой. В процесс восстановления иногда включается ортодонтическое лечение, особенно если смещение зубов слишком значительное и не оставляет места для адекватной функциональной имплантации с последующим протезированием», — заключила Овсепян.

По ее словам, принцип работы хирургов-имплантологов заключается в лечении не только симптомов, но и причин проблемы. Они придерживаются комплексного подхода к здоровью: устраняя первопричину и восстанавливая баланс зубочелюстной системы, а также биомеханику движения всего тела.