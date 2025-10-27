Врач рассказала, чем опасна шестидневка: бессонница, раздражительность и ошибки

Шестидневный график особенно тяжело переносится людьми с нестабильным расписанием, а нарушение циркадных ритмов приводит к раздражительности, бессоннице и падению продуктивности на 20–30%, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Для людей с нестабильным графиком шестидневка особенно тяжела. У тех, кто работает по сменам, вахтовым методом или с гибким расписанием, нарушаются внутренние биоритмы. Мозг просто не успевает адаптироваться к новому ритму за пару дней, и это приводит к десинхронозу — сбою циркадных ритмов», — рассказала Крашкина.

Она добавила, что как результат — раздражительность, бессонница, снижение концентрации и внимания.

«Но и для всех остальных шестидневная неделя не проходит бесследно. После пяти рабочих дней продуктивность падает примерно на 20–30%, а количество ошибок возрастает почти вдвое. Особенно страдают задачи, требующие точности и эмоциональной устойчивости», — отметила специалист.

Крашкина уточнила, что есть и скрытая опасность — эмоциональное вытеснение.

«Люди начинают работать на автопилоте, теряют вовлеченность и перестают видеть смысл в задачах. Это приводит к профессиональной халатности даже у тех, кто раньше был максимально ответственным», — резюмировала она.

Последняя рабочая неделя октября в России будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября. Затем россиян ждут три выходных дня подряд — 2, 3 и 4 ноября — в честь Дня народного единства.

