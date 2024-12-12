Врач рассказала, чем можно заменить глютен и яйца в выпечке

Эндокринолог Тананакина посоветовала заменить яйца в выпечке на пюре из яблок

Глютен, который содержится в традиционной муке, может быть заменен в выпечке на безглютеновые альтернативы, а яйца можно заменить пюре из яблок, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«При выпечке стоит учитывать возможные аллергены. Например, глютен, который содержится в традиционной муке, может быть заменен на безглютеновые альтернативы, такие как миндальная или рисовая мука», — сказала Тананакина.

Она добавила, что молочные продукты можно заменить растительными альтернативами, такими как миндальное или соевое молоко, которые придадут выпечке новые вкусовые оттенки.

«К слову, пряности, такие как корица и имбирь, не только улучшают вкус выпечки, но и полезны для здоровья. Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь известен своими противовоспалительными и противорвотными эффектами», — рассказала врач.

Тананакина отметила, что добавление орехов, семян льна или чиа также улучшит питательную ценность выпечки, повышая содержание клетчатки и полезных жиров.

12 декабря отмечается День пряничного домика. Эта выпечка популярна во всем мире и ассоциируется с Новым годом и Рождеством.