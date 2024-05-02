Врач рассказала, чем можно заболеть после укусов клещей и комаров

Доктор медицинских наук, иммунолог и аллерголог Ольга Радаева заявила, что после укуса кровососущих насекомых у человека могут начать развиваться опасные заболевания, сообщает «ФедералПресс» .

По словам врача, клещи в европейской части России являются возбудителями боррелиоза или болезни Лайма. Комары переносят опасные возбудители в Африке и на других территориях с тропическим климатом, предупредила Радаева.

«Поэтому новые вирусы, опасные для человека, быстрее всего выявлять будут именно там», — пояснила аллерголог.

Радаева подчеркнула, что защититься от заболеваний, возникающих после укусов клещей и комаров, поможет только вакцинация. Иммунолог также уверена, что науке необходимо продолжать разрабатывать более действенные вакцины.