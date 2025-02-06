Врач рассказал, сколько алкоголя можно выпивать в день

Условно безопасной дозой алкоголя в день считается 30 г для мужчин, что эквивалентно 2 бокалам вина, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

6 февраля отмечается Международный день бармена. Эта дата выбрана для праздника в честь святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров, барменов и рестораторов.

«Вопрос о „безопасной“ дозе алкоголя остается спорным. Согласно мнениям экспертов, абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, и Всемирная организация здравоохранения также указывает на это. Тем не менее условно безопасной дозой считается 20 г чистого алкоголя в день для женщин и 30 г для мужчин», — сказал Неронов.

Он пояснил, что это эквивалентно примерно одному бокалу вина (150–200 мл) для женщин и двум бокалам для мужчин. Однако для людей с хроническими заболеваниями или в определенных обстоятельствах, таких как беременность, алкоголь стоит вовсе исключить.

«Спиртное, особенно красное вино, обсуждается как потенциально полезный продукт из-за наличия антиоксидантов, таких как ресвератрол. Тем не менее пользу можно извлечь только из умеренных количеств — бокал красного вина может считаться безопасным, но регулярное употребление может привести к зависимости и другим проблемам со здоровьем», — предупредил гастроэнтеролог.

Поэтому, хотя красное вино может иметь некоторые преимущества, регулярное его употребление следует обсуждать с врачом, заключил врач.