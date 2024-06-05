Врач рассказал, почему нельзя кормить диких птиц и приближаться к ним

Голуби, утки, попугаи, воробьи и многие другие домашние и дикие птицы являются переносчиками возбудителя Chlamydophila psittaci, вызывающего особую разновидность хламидийной пневмонии — орнитоз. Об этом РИАМО сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Иногда Chlamydophila psittaci называют «попугайной болезнью» — psittacus с латыни переводится как «попугай».

Источником инфекции является птичий помет, выделения из клюва и загрязненные частицы пуха, которые птица распространяет воздушно-пылевым путем. Именно поэтому надежный способ заразиться — приблизиться к стае в сухой день и спугнуть ее, спровоцировав появление пылевого облака. Заразить пневмонией могут не только голуби, но именно они чаще всего встречаются в общественных местах и наименее пугливы, что позволяет подойти к ним максимально близко.

По словам врача, хламидийная пневмония — антропозоонозная болезнь. Это означает, что инфекция поражает как животных, так и людей. Такой вид пневмонии считается атипичным, поскольку отличается от классической болезни как симптомами, так и течением. Необычное поведение демонстрируют и сами возбудители — бактерии могут не иметь внутриклеточной стенки и паразитировать внутриклеточно, что требует особого подхода к выбору антибиотика.

«Орнитоз может протекать бессимптомно, но чаще всего он внешне напоминает ОРВИ — у человека сильно повышается температура, вплоть до 39,5-40°С, появляется озноб, слабость, головная боль. В дальнейшем практически у каждого второго заболевшего появляется кашель, который может мучать человека неделями. Проявления есть и у пернатых — если птица обособлена от общей стаи, не ест и выглядит менее активной, то она наверняка инфицирована», — сказал Буланов.

При этом контакт с птицами не означает обязательное заражение. Очень многое зависит от количества полученного патогена, вида возбудителя и восприимчивости организма к нему. Важную роль играют и генетические факторы. Тем не менее риск однозначно повышен для всех лиц с ослабленным по той или иной причине иммунитетом. Именно поэтому к хламидийной пневмонии могут быть восприимчивы дети — не до конца сформировавшийся иммунитет не может справиться с возбудителем.

Опасность заболевания

Стоит отметить, что современный ритм жизни значительно повышает количество факторов риска. Стресс, переутомление, вредные привычки и нарушение питания также ослабляют защиту организма, что может привести к развитию заболевания даже у внешне здорового человека.

«На фоне роста заболеваемости атипичными видами пневмонии, в том числе хламидийной, любые напоминающие ОРВИ симптомы требуют особого внимания. Эффективной вакцины для профилактики орнитоза пока не существует, и неверная диагностика приводит к назначению неправильного лечения, которое в лучшем случае не принесет результата, а в худшем причинит организму вред», — добавил врач.

Перед обращением к специалисту рекомендуется пройти комплексное тестирование на возбудители ОРВИ в медицинской лаборатории — оно поможет исключить классические вирусные и бактериальные инфекции, а также коронавирус, на который падает особенно большое количество подозрений.