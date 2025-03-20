Врач рассказал об опасности популярных кремов от прыщей

Доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп заявил, что популярные средства для борьбы с акне с содержанием бензоилпероксида представляют опасность для здоровья человека, лучше выбирать косметику с салициловой и азелаиновой кислотой, ретиноидами или маслом чайного дерева, сообщает Газета.ru .

По его словам, в основном опасность представляют продукты разложения бензоилпероксида.

«При высоких температурах, под действием УФ-излучения (например, прямом воздействии солнечных лучей) это вещество может выделять бензол или активные радикалы. Активные радикалы образуются и при терапевтическом действии этого вещества, именно благодаря их выделению бензоилпероксид удаляет избытки кожного сала, очищает поры, окисляет клеточную стенку бактерий и тем самым уничтожает их», — сказал доктор.

Если активные радикалы в таком процессе выделяются избыточно, могут происходить повреждения кожи. Контакт с бензолом опасен для человека даже в минимальных дозах.