Центр здоровья Раменской больницы проверит жителей сел

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В июле медики Раменской больницы организуют выездные приемы в четырех фельдшерско-акушерских пунктах сел Раменского округа. Жители смогут пройти комплексное обследование состояния здоровья в рамках акции «Здоровье в село», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центр здоровья Раменской районной больницы проведет серию выездных приемов в сельских населенных пунктах округа в рамках акции «Здоровье в село». Специалисты посетят фельдшерско-акушерские пункты в селах Захарово, Вохринское, Велино и Строкино.

Согласно графику, 10 июля врачи будут принимать пациентов в Захаровском ФАПе, 17 июля — в Вохринском, 24 июля — в Велинском, а 31 июля — в Строкинском ФАПе.

Во время приема медики проведут комплексное обследование здоровья жителей сел. В перечень обследований входят проверка уровня сахара в крови, электронное картирование сердца, диагностика внешнего дыхания, измерение сатурации крови, тестирование на витаминно-минеральный баланс в организме, а также скрининг на риски развития остеопороза и атеросклероза.

Записаться на прием к специалистам Центра здоровья необходимо заранее через участкового фельдшера или терапевта по месту жительства.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.