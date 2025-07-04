Уйти в тень и охладить кожу: врач рассказала о первой помощи при солнечном ожоге

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что при первых признаках солнечного ожога следует сразу уйти с солнца, принять прохладный душ и использовать средство с пантенолом или алоэ вера, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Нужно охладить кожу, но только без использования льда», — уточнила доктор.

По ее словам, в этом случае можно пить больше жидкости, но не стоит увлекаться народными методами лечения: сметана или масло на обожженной коже могут только усилить нагрев тканей.

Волдыри ни в коем случае нельзя вскрывать: они выполняют функцию пластыря на коже и защищают ее от инфекций. Лучше всего в этом случае сразу обратиться к врачу. Среди других тревожных симптомов при ожоге — тошнота, озноб, головокружение и головная боль. Иногда можно принять противовоспалительный препарат.

Ранее Соломатина рассказывала о полезных свойствах какао. Этот напиток содержит полезные вещества, улучшает когнитивные способности и общее настроение.