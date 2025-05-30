Врач рассказал о вспышке норовируса на теплоходе «Михаил Булгаков»

Эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики Роман Фишкин рассказал, что почти сто человек заразились норовирусом на борту круизного судна, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Теплоход вернулся в столицу досрочно. Вспышка вызвала проверку Роспотребнадзора, которая выявила серьезные нарушения санитарных норм, сообщает Общественное Телевидение России .

Эпидемиологическое расследование началось сразу после поступления первых сообщений. Уже в первые сутки лабораторные анализы подтвердили норовирус. Тяжелых случаев заражения не зафиксировано, все заболевшие изолированы.

Специалисты выявили грубые санитарные нарушения. Несколько сотрудников судна, включая поваров и бармена, оказались бессимптомными носителями инфекции. Более того, некоторые члены экипажа работали без медицинских книжек. Туроператор и владелец судна получили предписания усилить противоэпидемические меры.

Норовирус вызывает кишечную инфекцию, передающуюся через воду и еду. Симптомы включают тошноту, диарею, рвоту и высокую температуру. По словам врачей, особенно уязвимы пожилые и дети. Вирус отличается высокой заразностью, а в условиях замкнутого пространства, такого как круизный лайнер, распространяется молниеносно.

Эксперты советуют соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики, избегать немытых продуктов и пить только бутилированную воду. При первых симптомах важно пить много жидкости и оставаться в изоляции.

Пассажиры рассказывают, что чувствовали себя плохо: жаловались на рвоту, боль в мышцах, слабость и температуру. Многие были недовольны тем, что экипаж не объяснял происходящее.