Врач-гастроэнтеролог рассказал о симптомах и течении гепатитов А, В и С

Гепатиты по своему характеру могут иметь острое и хроническое течение, причем гепатит А имеет только острое течение и дебютирует классической клинической картиной гепатита, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Гепатиты по своему характеру могут иметь острое и хроническое течение. Причем гепатит А имеет только острое течение и дебютирует классической клинической картиной гепатита – прежде всего это так называемая «желтуха», проявляющаяся от желтушных склер до насыщенного желтого цвета кожи, связанного с нарушением обмена билирубина», – сказал Неронов.

Он добавил, что параллельно с этим возникает потемнение мочи в «цвет пива», появляется светлый «песочный» или «глинистый» стул, имеет место выраженная слабость, тошнота, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, ноющие, тянущие боли в правом подреберье.

«В течение месяца, как правило, картина стихает, и болезнь заканчивается выздоровлением, хотя бывают и тяжелые случаи течения с летальным исходом. Гепатиты В и С также могут иметь острое начало и заканчиваться выздоровлением, однако зачастую могут иметь и так называемое «первично хроническое течение», – рассказал врач.

При этом их клиническое проявление может практически отсутствовать, отметил Неронов.

«Субъективно человек, имеющий хронический гепатит, может и не догадываться о его наличии многие годы, именно поэтому хронический гепатит С называют «ласковым убийцей», — отметил гастроэнтеролог.

Врач подчеркнул, что при хронических гепатитах важно регулярное наблюдение и своевременное лечение, чтобы избежать серьезных осложнений.