Врач рассказал о неочевидных опасностях для здоровья в бассейнах и аквапарках

При отдыхе в аквапарках и бассейнах необходимо помнить, что они могут быть источником различных инфекций, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Если администрация бассейна или аквапарка следит за регулярностью дезинфекции и соблюдением санитарных норм, то вероятность заражения довольно мала. А если за состоянием посетителей следят медицинские работники, то место можно считать безопасным для посещения», — сказала врач.

Но не все общественные купальные места поддерживаются в идеальной чистоте. Кроме того, при посещении аквапарка или бассейна у посетителей не всегда требуют справки о здоровье.

«Всего одного человека с грибковой инфекцией достаточно, чтобы подвергнуть риску всех остальных», — подчеркнула Сережина.

Помимо грибка, можно заразиться энтеровирусом, сальмонеллезом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой, микстинфекцией, гельминтом, легионеллой и простейшими.

«Нужно помнить, что источником инфекции могут быть не только больные люди, но и предметы, с которыми они контактировали: шезлонги, поручни, плитка, полотенца, обувь, надувные матрасы и круги», — обозначила эксперт.