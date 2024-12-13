Врач рассказал, может ли быть полезным чай с добавками

Разнообразные добавки в чае — это не только маркетинговый ход, они действительно могут иметь реальные полезные свойства, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Добавки к чаю включают ягоды, кусочки сушеных фруктов, листья растений, травы и пищевые ароматизаторы, которые используются для улучшения вкуса и оформления напитка», — сказал Белоусов.

Он добавил, что все эти компоненты разрешены к применению в пищевой промышленности и не оказывают вредного влияния на здоровье благодаря их небольшому содержанию в чае. Их количество обычно не превышает 40% от общего объема.

«Хотя полезные свойства этих ингредиентов сохраняются, их незначительное количество не обеспечивает ощутимого оздоровительного эффекта, но при этом они придают чаю особый вкус и аромат. Кроме того, сушеные кусочки ягод и фруктов делают чай более привлекательным», — отметил врач.

Белоусов разъяснил, что натуральные ароматизаторы и экстракты растений сохраняют свои полезные качества при заваривании.

«Что касается ароматизаторов, то они тоже придают чаю приятный запах, что делает чаепитие более приятным, но не влияют на здоровье. В производстве чая часто используют ароматизаторы, имитирующие натуральные. Ароматизаторы проходят обязательный контроль качества и разрешены для использования в пищевой промышленности», — рассказал врач.

В то же время он предупредил, что многие производители добавляют синтетические ароматизаторы. Поэтому важно выбирать качественные продукты, чтобы безопасность и полезность добавок оставались на высоком уровне.

15 декабря будет отмечаться День чая. В этот день в 1773 году приняли мировую декларацию прав работников чайной индустрии. При этом ООН установил еще один праздник, посвященный напитку, — Международный день чая, который отмечается 21 мая.