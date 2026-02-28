Врач рассказал, когда можно будет отказаться от шапок

Весеннее солнце — самый коварный враг для вашей неврологической системы. Ошибочно полагать, что шапку можно снять, как только сошел снег и термометр показал первый плюс. Главная опасность кроется не в градусах, а в сочетании высокой влажности и ледяного ветра. Переохлаждение головы происходит мгновенно и незаметно, провоцируя рефлекторный спазм сосудов кожи и подкожной клетчатки. Об этом РИАМО сообщил врач Евгений Миронов.

«Самый страшный сценарий раннего отказа от головного убора — неврит лицевого нерва. Нерв проходит через очень узкий костный канал в височной кости. От холодового воздействия, особенно на сквозняке, возникает отек тканей, нерв сдавливается в этом канале, и нарушается его кровоснабжение — ишемия. Утром вы просыпаетесь с перекошенным лицом: глаз на пораженной стороне не закрывается, угол рта опущен, вода выливается изо рта, а мимика полностью парализована. Лечение такой нейропатии занимает месяцы, включает гормоны, физиотерапию и иглоукалывание, причем полное восстановление симметрии лица никто не гарантирует», — сказал врач.

Помимо нервов, удар принимают на себя уши и придаточные пазухи носа, что грозит затяжными отитами и гайморитами. Страдают и волосы: от холода спазмируются капилляры, питающие луковицы, нарушается трофика, и через пару месяцев начинается массивное выпадение волос, которое вы даже не свяжете с той самой прогулкой без шапки в марте.

«Медицинский критерий для отказа от головного убора жесткий: устойчивая температура воздуха не ниже +10–12 градусов тепла, отсутствие порывистого ветра и осадков. Пока на улице сыро, ветрено, а температура колеблется около нуля или небольшого плюса, капюшон или плотная шапка обязательны. Рисковать лицом ради прически в такую погоду — неоправданная глупость, за которую придется расплачиваться здоровьем и внешностью. Берегите голову, пока погода не станет по-настоящему комфортной», — объяснил Миронов.

