Врач рассказал, каких животных надо опасаться в море

Некоторые морские животные, такие как медузы, морские ежи, некоторые виды рыб могут представлять опасность для человека, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Они могут быть ядовитыми и укусить купальщика. Это может вызвать болезненность в месте укуса, раздражение кожи, аллергическую реакцию или даже серьезные осложнения», — рассказал Неронов.

Он посоветовал тщательно подготовиться перед тем, как отправляться купаться в незнакомое место. Лучше внимательно изучить фауну, которая там может водиться, особенно если это тропическое место.

«Чтобы этого избежать, стоит изучить информацию о местной морской фауне перед посещением пляжа, особенно если это незнакомое место. В случае контакта с морскими обитателями следует обратиться за медицинской помощью в медпункт», — заключил специалист.