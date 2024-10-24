Врач рассказал, какие опасные инфекции можно «подцепить» в салоне красоты

Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ», зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов предостерег девушек от посещения салонов красоты, не соблюдающих санитарные нормы, во избежание заражения опасными инфекциями, сообщает «МИР 24» .

Шахвеледов считает, что заразиться ВИЧ-инфекцией возможно через маникюрные инструменты, но риск минимальный, так как вирус быстро погибает вне организма.

«Теоретически это возможно при использовании нестерильных инструментов, которые контактировали со свежей кровью ВИЧ-инфицированного человека, а затем вызвали повреждение кожи у следующего клиента», — отметил врач.

Смертельный вирус, по словам эксперта, не передается через рукопожатия, объятия, поцелуи, совместное использование посуды, полотенец или постельного белья. Шахвеледов уточнил, что инфекция не может передаваться при укусе насекомых и кашле.

Во время педикюра или маникюра в салонах также существует угроза заражения грибком ногтей. Это является следствием работы мастера необработанными или плохо простерилизованными инструментами после клиента с грибком.

Определить, что у вас грибок ногтей, можно при утолщении ногтевой пластины, а также при наличии дефектов ногтя в виде полос, изгибов, неровностей и волн. Расслаивающиеся и крошащиеся ногтевые пластины, а также неприятный запах от них свидетельствуют о заражении грибком.

Кроме того, в салонах красоты можно заразиться опасными заболеваниями, такими как гепатит В или С. Эти вирусы могут передаться через маникюрные инструменты, которые не были должным образом простерилизованы после микротравмы зараженного клиента.

Врач Шахвеледов порекомендовал женщинам ходить в салоны с лицензией, которые дорожат своей репутацией.

При посещении салона нужно удостовериться в том, что мастером используются стерильные инструменты или одноразовые наборы. Его рабочее место должно быть чистым, а мастер на месте обязан соблюдать правила гигиены. Если у клиента есть сомнения касательно чистоты в салоне, то он может отказаться от услуг мастера.

«Правильно проведенный маникюр в проверенном салоне с соблюдением всех санитарных норм несет минимальные риски для здоровья», — резюмировал Шахвеледов.