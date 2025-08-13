Врач рассказал, как снизить риск заболеваний в первые 3 дня после укуса клеща

При укусе клеща важно действовать быстро и правильно: не пытаться выжечь его или залить маслом, а аккуратно удалить и при необходимости ввести гамма-глобулин в первые 72 часа, сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Если вас все же укусили — не паникуйте. Главное — не выжигать клеща, не смазывать его маслом или спиртом. Это только заставит его срыгнуть содержимое желудка, а вместе с ним — инфекцию — прямо в вашу кровь», — предупредил Неронов.

Он добавил, что лучше всего пойти в травмпункт или к терапевту. Там помогут аккуратно удалить клеща и, если нужно, введут гамма-глобулин — 1 мл на 10 кг веса.

«Это может сработать как экстренная профилактика, но только если сделать укол в первые 72 часа после укуса. Если возможности обратиться к врачу нет — удаляйте сами. Берете пинцет, крючок или даже нить, захватываете клеща как можно ближе к коже и плавно, без рывков, вытягиваете вверх. Если головка осталась, не страшно, она не опасна, просто не ковыряйте, это может вызвать воспаление», — рассказал инфекционист.

Неронов указал на необходимость записи к врачу. После удаления обязательно обработайте место укуса антисептиком — хлоргексидином, йодом или спиртом.

«Самое главное — сохраните клеща. Положите его в чистую баночку с каплей воды, чтобы он не высох, и обязательно отнесите на анализ. Это поможет понять, был ли он заражен. Ведите простой дневник: отмечайте температуру, самочувствие, появляется ли сыпь, особенно такая, что похожа на кольцо, расширяющееся от места укуса — это классический признак боррелиоза», — разъяснил специалист.

По его словам, если что-то пошло не так — температура, слабость, головная боль, боль в суставах — сразу надо идти к инфекционисту.