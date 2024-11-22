Врач рассказал, как не заболеть отитом в разгар «сопливого» сезона
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Нижегородский врач-оториноларинголог Григорий Белозеров рассказал, как избежать отита в разгар «сопливого» сезона, сообщает ИА «Время Н».
Первая рекомендация заключается в том, чтобы избегать втягивания в себя слизи. По словам медика, это всегда приводит к отиту. Также он не рекомендует сморкаться одновременно обеими ноздрями.
При остом отите специалист предложил начинать лечение с носа и носоглотки. Отличным вариантом станут сосудосуживающие капли, спреи и муколитики.
«Ушные капли бесполезны при болях на фоне острого отита. Обезболить могут только препараты-анальгетики», — предупредил Белозеров.
По его словам, при наличии острого отита и высокой температуры, особенно у детей, необходимо рассмотреть возможность назначения антибиотиков. Это решение принимается врачом на основе результатов общего анализа крови.
Важнейшей мерой профилактики, по мнению Белозерова, является здоровый и полноценный сон. Кроме того, врач посоветовал принимать витамины и воздерживаться от курения.