Врач рассказал, как можно бороться с эректильной дисфункцией

Эректильная дисфункция (ЭД) – проблема, которая затрагивает миллионы мужчин по всему миру. К счастью, современная медицина предлагает эффективные методы лечения, помогающие вернуть уверенность в себе и полноценную сексуальную жизнь. Об этом РИАМО сообщил врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.

По его словам, существуют медикаментозные, предполагающие прием определенных препаратов, и немедикаментозные методы лечения.

К немедикаментозным врач отнес: использование вакуумных устройств — они создают вакуум вокруг мужского полового органа, что приводит к притоку крови и эрекции; инъекции — препараты вводят препараты прямо в пенис; пенильные импланты — искусственные импланты, которые устанавливаются хирургическим путем и обеспечивают постоянную эрекцию.

«В некоторых случаях может потребоваться психотерапия — помогает справиться со стрессом, тревожностью и депрессией, которые могут являться причинами ЭД. А также семейная терапия — позволяет улучшить отношения в паре и найти пути решения проблем, связанных с ЭД», — добавил Гончиков.

Также, по его словам, важно придерживаться правильного образа жизни. Это, в частности, включает физические упражнения, которые улучшают кровообращение, что положительно сказывается на эрекции. Здоровое питание, помогающее снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут быть причиной ЭД. Отказ от вредных привычек — курение, употребление алкоголя и наркотиков негативно сказываются на эрекции. Контроль веса — избыточный вес повышает риск развития ЭД.

«Выбор оптимального метода лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, причин ЭД и его образа жизни. Уролог проведет диагностику, выяснит историю болезни, а также оценит особенности организма, чтобы определить самый эффективный подход», — резюмировал уролог-андролог.