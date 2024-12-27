Врач рассказал, как избежать заражения описторхозом из сырой рыбы

В Амурской области мужчина стал жертвой желчнокаменной болезни и механической желтухи, причиной которых оказались паразиты Opisthorchis felineus, обитающие в его желчных протоках. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что основными носителями описторхозов являются речные моллюски и карповые рыбы, такие как плотва и лещ, а также хищники, поедающие сырую рыбу — тигры, медведи и домашние кошки, сообщает «Вечерняя Москва».

Эти паразиты, известные как печеночные сосальщики, распространены в Сибири, где они передаются через зараженную рыбу. Часто описторхозом заражаются рыбаки, которые употребляют недостаточно обработанную рыбу.

Однако даже в таких крупных городах, как Москва, существует риск заразиться, особенно если приобрести рыбу из Дальнего Востока. Паразиты начинают быстро размножаться в желчных протоках и печени человека, но передача паразитов от человека к человеку невозможна, так как для их жизни необходимы определенные условия, включая промежуточных хозяев.

Чтобы защититься от инфекции, Болибок настоятельно рекомендовал правильно готовить рыбу. Такие меры значительно снижают риск заражения описторхами.

«Чтобы избежать заражения, необходимо хорошо прожарить, засолить или заморозить рыбу перед употреблением», — заключил эксперт.