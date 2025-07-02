Врач раскрыла неожиданные преимущества рыбы для сердечно-сосудистой системы

Как пояснила врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова, жирные сорта рыбы способствуют снижению холестерина, нормализации давления и поддержанию когнитивных функций. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

«Научно доказано, что полезные вещества, которые содержатся в рыбе, положительно влияют на здоровье: помогают уменьшить уровень холестерина в крови, стабилизировать артериальное давление, защитить сосуды от атеросклероза», — пояснила специалист.

По словам Зубовой, омега-3 жирные кислоты укрепляют нейронные связи в мозге, улучшают память и концентрацию, а также уменьшают вероятность нейродегенеративных заболеваний в старости.

Кроме того, систематическое употребление рыбы помогает замедлить возрастные изменения в сетчатке и сохранить остроту зрения. Чтобы получить максимум пользы, рекомендуется есть жирную рыбу 2–3 раза в неделю, выбирая щадящие способы приготовления: запекание или паровую обработку.