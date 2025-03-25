Врач раскрыл, почему зрелость важнее возраста для счастливого материнства

Врач Скавыш: готовность к материнству зависит не от возраста, а от зрелости

Готовность к материнству зависит не столько от возраста, сколько от личностной и социальной зрелости женщины, сообщил РИАМО врач-психиатр детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

Ранее власти Орловской области расширили программу финансовой поддержки беременных, распространив ее в том числе на школьниц. Согласно изменениям, внесенным губернатором Андреем Клычковым в указ о выплате 100 тысяч рублей, теперь и учащиеся школ могут подать заявку на получение этих средств.

«Беременность — это не только биологическая функция, но и социальная роль. Речь идет о том, насколько будущая мама готова заботиться о ребенке, воспитывать его, общаться с ним. Важно, чтобы женщина была внутренне зрелой, умела брать на себя ответственность и принимать решения», — пояснил Скавыш.

Он привел в пример сюжет советского фильма «Школьный вальс» (1977 года) с Еленой Цыплаковой в главной роли. В фильме героиня в 10 классе принимает осознанное решение сохранить беременность, несмотря на давление со стороны матери, и готова взять на себя ответственность за воспитание ребенка.

«Девушка в 16–17 лет оказывается готова к материнству. По фильму видно, что у нее складывается нормальная жизнь: есть сын, есть поддержка, пусть муж сбежал — это не помешало ей наладить жизнь», — рассказал врач.

По словам Скавыша, возраст не является главным показателем готовности к материнству. Даже в 20 лет женщина может быть психологически не готова к рождению ребенка, если у нее отсутствует зрелость и гармоничность.

«Если девушка инфантильная, то вряд ли она в 20 лет будет готова стать матерью. Это вопрос личностной зрелости, осознания своих обязанностей и поддержки со стороны окружения», — добавил психиатр.

Проблемы из-за незапланированной беременности

Он также отметил, что ситуации, связанные с незапланированной беременностью, могут вызывать серьезные психологические проблемы. Врач рассказал о пациентке, которая забеременела в результате насилия, но столкнулась с давлением со стороны матери, которая настаивала на сдаче ребенка в детский дом.

«Девочка переживала глубокую депрессию из-за того, что ее ребенка забрали. Я провел с ней психотерапию и предложил оставить ребенка, если она чувствует готовность заботиться о нем. Мать была этим крайне недовольна, но я считаю, что важно поддерживать решение самой девушки», — отметил Скавыш.

Кроме того, врач обратил внимание на растущую популярность движения чайлдфри среди современной молодежи.

«Есть девушки, которые сознательно отказываются от материнства, считая, что дети помешают карьере и личной свободе. Это их выбор, но он может оказать влияние на психику и эмоциональное состояние в будущем», — заключил врач.