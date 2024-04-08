Врач раскрыл, почему профессиональные спортсмены резко толстеют «на пенсии»

Врач спортивной медицины, реабилитолог и мануальный терапевт Ринат Акбаров рассказал, почему некогда успешные атлеты теряют былые формы, завершая карьеру. По словам медика, это связано с переходом на обычное питание и резким снижением физнагрузок, сообщает «Вечерняя Москва».

Акбаров отметил, что после завершения карьеры обменные процессы меняются. Тогда же, по словам врача, уже бывший спортсмен может не ограничивать себя в продуктах, которые ранее были запрещены.

Однако не только от питания зависит, ухудшатся ли кондиции спортсмена при выходе «на пенсию». Реабилитолог подчеркнул, что в этом вопросе также играет роль генетика, так как многие люди при рождении склонны к полноте.