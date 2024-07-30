Врач Ракаева перечислила симптомы опасного хруста в колене

При боли или хрусте в колене при сгибании и разгибании следует обращать внимание, есть ли отек сустава и тканей вокруг, ограничена ли конечность в подвижности, какая именно боль возникает, есть ли покалывание или жжение, сообщила РИАМО реабилитолог, доктор медицинских наук, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева.

По ее словам, еще может наблюдаться скрип и ощущение неустойчивости в ноге.

«Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведенных симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, к ортопед-травматолог», — сказала Ракаева.

Она отметила, что начинать лечение можно с консервативной терапии лекарственными препаратами, занятиями ЛФК, физиотерапии, соблюдения специальной диеты. В случае нулевого результата доктора могут прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«Но я своим пациентам рекомендую все же перед этим использовать методы превентивной медицины. Сейчас большое множество все возможные процедур в данной области», — добавила реабилитолог.

Она уточнила, что справиться с болью в коленном суставе помогают ортезы, бандажи, а также нормализация веса и физическая активность.