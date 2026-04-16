Врач Путинцева предупредила об аллергии на мясо после укуса клеща

Врач-инфекционист Мария Путинцева сообщила, что после укуса клеща теоретически может развиться смертельно опасная аллергия на красное мясо, однако в России такие случаи крайне редки, сообщает Газета.ru .

«В 2025 году зафиксирована первая смерть человека из-за синдрома альфа-гал — аллергической реакции на углевод, содержащийся в красном мясе. Состояние развивается после укуса клещей и хорошо описано в США, Австралии и некоторых регионах Европы. В России такие случаи теоретически возможны, но в реальной практике встречаются крайне редко», — объяснила врач.

Путинцева уточнила, что альфа-гал является молекулой слюны некоторых клещей. После укуса может возникнуть аллергия на все виды красного мяса. Особенность синдрома — отсроченная реакция: симптомы появляются через 3–6 часов после еды. Возможны кожные проявления, отеки, в редких случаях — анафилаксия.

При этом укусы клещей чаще приводят к боррелиозу или клещевому энцефалиту. Насекомое следует сдать на анализ в течение трех дней, а лечение назначает врач в зависимости от выявленной инфекции.

