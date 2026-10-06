Врач Пушкинской больницы объяснил, зачем нужна биопсия при колоноскопии

Заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Марат Адильевич Мамедов объяснил, почему осмотра кишечника при колоноскопии не всегда достаточно для постановки диагноза и требуется биопсия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Колоноскопия позволяет осмотреть слизистую кишечника изнутри с помощью гибкой трубки — эндоскопа, который вводят через анальное отверстие. Исследование помогает выявить воспаление и другие патологические изменения.

Перед процедурой, назначенной лечащим врачом, пациентов предупреждают о возможном заборе фрагмента слизистой для биопсии или удалении полипа размером не более 10 мм. Внешний осмотр не всегда позволяет установить причину нарушений работы кишечника. Гистологическое исследование ткани врачом-патоморфологом выявляет изменения на клеточном уровне. Удаленные полипы также исследуют, чтобы определить характер образования.

«Биопсия при колоноскопии — незаменимая процедура, при добросовестной подготовке и отсутствии противопоказаний процедура переносится легко, а заживление области среза происходит в течение нескольких дней», — пояснил Марат Адильевич Мамедов, заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова.

Колоноскопия считается эталоном диагностики заболеваний кишечника. Для профилактики она показана людям старше 45 лет даже без жалоб. Если врач назначил исследование, искать альтернативные методы не рекомендуется.

Снизить чувство неловкости и дискомфорт помогает колоноскопия во сне под седацией. В памяти пациента остаются введение препарата в вену и пробуждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.