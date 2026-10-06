Циан получит данные о назначении земли в Подмосковье для проверки объявлений

Мингосуправления Подмосковья и Циан подписали на форуме «Цифровые решения» соглашение об обмене данными. Платформа получит официальные сведения о виде разрешенного использования земельных участков для проверки объявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Соглашение подписали исполнительный директор по корпоративным отношениям Циана Мария Келембет и первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко.

Проверка поможет выявлять объявления, в которых продавцы выдают участки сельскохозяйственного или рекреационного назначения за землю под индивидуальное жилищное строительство. Покупатель такого участка рискует приобрести землю, на которой нельзя построить жилой дом.

Стороны сформируют единое информационное пространство. Данные будут поступать на Циан из региональной геосистемы, а платформа объяснит покупателям, для чего подходит участок. Интеграция предусматривает соблюдение федерального и регионального законодательства, конфиденциальность, защиту информации и контроль доступа.

Илья Гиренко отметил, что интеграция госуслуг Подмосковья с геосистемами уже позволяет автоматически проверять назначение земли и исключать ошибки. Теперь этот принцип применят к отношениям покупателей и продавцов.

«Циан — это только первый шаг, мы готовы сотрудничать со всеми», — отметил Гиренко.

«Проверка объявлений по государственным сведениям о виде разрешенного использования поможет снизить риск мошеннических действий и сделать рынок более прозрачным», — заявила Мария Келембет.

Она назвала безопасность цифровых решений приоритетом Циана. По ее словам, проверка особенно востребована в Московской области — одном из крупнейших рынков земли и загородной недвижимости страны. В дальнейшем решение можно масштабировать на другие регионы России.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.