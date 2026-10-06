Более 1 млн детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры

Более миллиона детей в Московской области прошли профилактические медицинские осмотры с начала года — на 56 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Профилактические осмотры помогают оценить состояние здоровья детей, определить группу здоровья и выявить заболевания на ранних стадиях. При необходимости врачи назначают лечение или диспансерное наблюдение.

«Профилактические осмотры детей для удобства родителей проводятся как в медицинских учреждениях, так и в школах и детских садах. С начала года осмотры уже прошли более миллиона детей — на 56 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Заключение приходит в электронную медкарту — родителям не нужно никуда ехать, все видно в личном кабинете на портале госуслуг», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Состав врачей зависит от возраста ребенка. В осмотре могут участвовать педиатр, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог-андролог, стоматолог, эндокринолог и психиатр.

Результаты осмотра загружают в электронную медицинскую карту ребенка в течение 45 дней после его завершения. Родители могут ознакомиться с заключением в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.