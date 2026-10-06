Под Воронежем учителей отправили распугивать подростков по ночам после избиения

В городе Россошь Воронежской области школьных учителей принудительно привлекли к вечернему патрулированию городских улиц для разгона компаний несовершеннолетних. По распоряжению местного руководства системы образования, с пятницы по воскресенье в интервале с 18:00 до 22:00 педагоги обязаны обходить территорию города и следить за порядком среди молодежи, сообщает РЕН ТВ .

При этом дежурства организованы без издания официальных приказов и без оплаты переработок. Учителям, среди которых подавляющее большинство — женщины, не выдали никаких средств защиты.

Педагоги боятся за собственную безопасность. Они опасаются агрессивных или нетрезвых компаний в темноте, однако не хотят открыто перечить руководству.

Поводом для проведения уличных рейдов послужил громкий инцидент с избиением школьницы, кадры которого попали в интернет. Между двумя бывшими подругами на глазах у толпы ровесников произошла ссора.

Потасовка завязалась около парка, а после вмешательства полицейских продолжилась во дворе местного лицея. Пострадавшую госпитализировали с тяжелым сотрясением мозга, а в отношении второй участницы драки следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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