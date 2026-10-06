В Серпухове открыли дворец культуры «Исток» после капремонта

Дворец культуры «Исток» на улице Красный Текстильщик в Серпухове открылся после капитального ремонта по госпрограмме Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил об открытии дворца культуры «Исток» в Серпухове после капремонта. В здании 1859 года постройки создали условия для творческих занятий и проведения культурных мероприятий.

В ходе работ обновили кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные коммуникации, установили новые окна. Зрительный зал оснастили современным световым и звуковым оборудованием. В здании провели перепланировку, обустроили шесть новых входов и закупили мебель. Прилегающую территорию благоустроили.

При ремонте сохранили исторический облик дворца культуры. На отреставрированном фасаде и в интерьерах фойе оставили подлинную кирпичную кладку XIX века, восстановили полы под мрамор и старинные балясины на основных лестницах.

В «Истоке» работают 14 клубных формирований, в которых занимаются более 200 человек. В ближайшее время планируют открыть еще пять направлений и увеличить число участников до 600.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.