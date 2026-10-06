Врач призвал не стимулировать иммунитет при первых признаках простуды

Легкий насморк и першение в горле без температуры не всегда требуют отменять все планы. Однако интенсивную тренировку лучше заменить прогулкой или отдыхом, особенно при необычной усталости. Вернуться к занятиям врач посоветовал после улучшения самочувствия.

Маматов рекомендовал есть привычную пищу по аппетиту, пить воду и теплые, но не горячие напитки без чрезмерного увеличения объема жидкости. При насморке можно использовать солевые растворы. Специальная диета и голодание не нужны. Не стоит компенсировать недосып кофе и энергетиками или принимать множество препаратов и биологически активных добавок.

«Организму нужны ресурсы для восстановления, поэтому иногда лучший алгоритм очень простой: отменить интенсивную тренировку, нормально поесть, пить по жажде, лечь спать раньше и дать себе сутки или двое на наблюдение. Если состояние ухудшается или появляются выраженные симптомы, нужно переходить от самостоятельного наблюдения к медицинской помощи», — заключил Маматов.

Высокая температура, выраженная слабость, одышка, сильная боль или другие необычные проявления требуют обращения к врачу.

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