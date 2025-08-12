Врач: при симптомах менингококка счет идет на часы — надо звонить в скорую

При внезапной температуре, сильной головной боли и сыпи, не исчезающей при надавливании, нужно сразу вызывать скорую помощь и изолировать больного, сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Если у вас или у ребенка внезапно поднялась высокая температура, появились сильная головная боль, рвота, светобоязнь, боль при наклоне головы или сыпь, которая не исчезает при надавливании — действовать нужно сразу. Звоните в скорую по 103 или 112 и прямо скажите, что подозреваете менингококковую инфекцию. Не пытайтесь лечиться дома: ни парацетамол, ни ибупрофен проблему не решат», – подчеркнул Неронов.

Он посоветовал изолировать больного, надеть маску, постараться свести контакты к минимуму и обязательно сообщить о случае в школу, детский сад или на работу, чтобы могли проверить тех, кто был в контакте.

«Защититься от менингококка помогает вакцинация — это самый надежный способ профилактики. В России есть прививки от основных опасных серогрупп бактерии (A, C, W, Y и B). Их рекомендуют детям с года, подросткам, людям с хроническими болезнями, военным и тем, кто едет в регионы, где часто бывают вспышки», – рассказал инфекционист.

Неронов уточнил, что если случай уже выявлен, обследуют всех контактных, при необходимости назначают профилактический курс антибиотиков и проводят дезинфекцию.

«Не забывайте и про базовые вещи — полноценный сон, нормальное питание, физическую активность. Избегайте переутомления и сильных стрессов, особенно в сезон простуд. Менингококковая инфекция опасна и для детей, и для взрослых, развивается очень быстро и может приводить к тяжелым осложнениям или смерти, поэтому в этой ситуации лучше перестраховаться и реагировать максимально быстро», – заключил врач.