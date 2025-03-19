Медлить нельзя: при травме головы ребенка нужно срочно доставить к врачу

Врач Степаненко: при ЧМТ у детей нужно исключить повреждения мозга или черепа

Если ребенок получил травму головы, важно сразу же обратиться к врачу для диагностики. Даже если на первый взгляд травма кажется незначительной, необходимо исключить возможные повреждения мозга или черепа, сообщила РИАМО врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталья Степаненко.

Она подчеркнула, что лечение черепно-мозговой травмы (ЧМТ) у детей, как правило, включает наблюдение, отдых и ограничение физической активности, чтобы минимизировать риск дальнейших повреждений.

«Если травма серьезная, могут потребоваться более интенсивные меры — например, нейрохирургическое вмешательство или длительная реабилитация. Важно, чтобы ребенок прошел весь процесс восстановления под наблюдением специалистов, чтобы предотвратить развитие осложнений», — сказала Степаненко.

Доктор уточнил, что после получения травмы головы необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Так, следует сразу же обратиться к врачу, особенно если появляются такие симптомы, как потеря сознания, рвота, головокружение или нарушение координации. А еще важно соблюдать назначения врача и обеспечить ребенку покой.

Кроме того, по словам собеседницы, в первые дни после травмы следует ограничить физическую активность и умственную нагрузку. А еще нужно регулярно контролировать поведение ребенка и отмечать любые изменения в его состоянии, обратить внимание на признаки бессонницы или эмоциональных расстройств, которые могут быть последствиями травмы.

«Черепно-мозговая травма у детей требует своевременного вмешательства, так как в случае неправильного лечения или игнорирования симптомов могут развиться серьезные долгосрочные проблемы. Родителям важно быть внимательными и обеспечивать ребенку соответствующий уход и поддержку на всех этапах восстановления», — заключила Степаненко.